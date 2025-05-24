İstanbul mutabakatı sonuç verdi: Rusya ve Ukrayna arasında asker takası gerçekleşti

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın en insani başlıklarından biri olan esir takaslarında yeni bir gelişme yaşandı. Taraflar, İstanbul’da varılan anlaşma çerçevesinde 307’şer askeri karşılıklı olarak serbest bıraktı. Takasın, geçtiğimiz hafta İstanbul’da gerçekleşen ve yaklaşık 2 saat süren görüşmelerin ardından karara bağlandığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın 307 Rus askerini iade ettiği belirtildi. Açıklamada, askerlerin şu an Belarus topraklarında bulunduğu ve burada kendilerine psikolojik ve tıbbi yardım sağlandığı vurgulandı. Askerlerin, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri için Rusya’ya nakledileceği ifade edildi. Bakanlık, karşılıklı esir takaslarının süreceğini belirtti.

ZELENSKIY: “YARIN DA DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ”

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 307 Ukraynalı askerin takas sonucu ülkeye döndüğünü duyurdu. Zelenskiy, “Türkiye’de mutabakata varılan takas anlaşmasının uygulanmasında bugün ikinci gün. Sadece iki günde 697 kişi geri döndü. Yarın da devam etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Takas süreci, ABD Başkanı Donald Trump’ın “iki ülkenin esir takası anlaşmasını tamamladığı” yönündeki açıklamasının ardından hız kazandı. İlk aşamada karşılıklı olarak 390 esir serbest bırakılmıştı. İstanbul’da belirlenen takvim uyarınca bin kişiyi kapsayan takas planının önümüzdeki günlerde kalan aşamalarıyla devam etmesi bekleniyor.