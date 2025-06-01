İstanbul'da tarihi zirve: Zelenskiy barış için heyetini görevlendirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya ile süren savaşın sonlandırılması hedefiyle İstanbul’da yarın düzenlenecek barış görüşmelerine Ukrayna heyetinin katılacağını bildirdi. Zelenskiy, ülkesinin bağımsızlığını korumak için tüm diplomatik ve askeri kanalları kullandıklarını vurguladı.

TÜM DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLECEK ÜÇ KRİTİK MADDE

Zelenskiy açıklamasında, İstanbul’daki müzakerelerde ele alınması gereken öncelikli konuları da net şekilde sıraladı. Ukrayna heyeti, barış görüşmelerinde üç temel talep üzerinden ilerleyecek:

Tam ve koşulsuz ateşkes,

Tüm tutukluların serbest bırakılması,

Kaçırılan Ukraynalı çocukların iadesi.

Zelenskiy bu başlıkların, kalıcı ve güvenilir bir barış için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. “Güvenliği garanti altına almak için en üst düzeyde bir toplantı hazırlanmalıdır. Sadece liderler temel sorunları çözebilir” sözleriyle müzakerelere verdiği önemi gözler önüne serdi.

HEYETİN BAŞINDA RÜSTEM UMEROV YER ALACAK

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un başkanlığında İstanbul’a gönderilecek olan Ukrayna heyeti, görüşmelerde hem diplomatik hem de güvenlik boyutuyla ülke adına resmi pozisyonu temsil edecek. Görüşmeler öncesi güvenlik birimleri ve dışişleri yetkilileriyle kapsamlı bir değerlendirme yapan Zelenskiy, heyetin görev çerçevesini belirlediğini ifade etti.