İstanbul’da yarın kritik gün: Rusya ve Ukrayna barış masasına oturuyor!

Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşta diplomatik çözüm umutlarını yeşertecek bir gelişme yaşandı. Taraflar, yeni tur barış görüşmeleri için İstanbul’da bir araya geliyor. Ekonomim'e göre, kritik görüşme yarın saat 13.00’te Çırağan Sarayı’nda başlayacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, müzakere heyetinin başkanlığına Savunma Bakanı Rüstem Umerov’u atadı. Zelenskiy, İstanbul’daki görüşmelerin savaşın sona erdirilmesine yönelik önemli bir adım olacağını belirterek, ateşkes, esir takası ve insani koridorların açılması gibi temel konuların masaya yatırılacağını açıklamıştı.

Rusya cephesinde ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un açıklamasına göre, heyete Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek. Lavrov, İstanbul’da yapılacak görüşmelerin 2 Haziran için teklif edildiğini, barışa ulaşma konusunda diplomatik zeminin açık tutulması gerektiğini vurgulamıştı.