İstasyondaki trene çarptı! Faciada can kaybı artıyor

Endonezya'nın Batı Java bölgesine bağlı Bekasi kentinde dün meydana gelen tren kazasının bilançosu ağırlaşıyor. Olay, dün Bekasi şehrindeki Bekasi Timur İstasyonu'nda gerçekleşti. Seyir halindeki "Argo Bromo Anggrek" uzun mesafe treni, istasyonda beklemekte olan banliyö trenine çarptı. Çarpışmanın hemen ardından kamuoyuyla paylaşılan ilk belirlemelere göre kazada 4 kişinin öldüğü ve 38 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Arama kurtarma çalışmaları ve hastane kayıtlarının güncellenmesiyle birlikte ölü ve yaralı sayısında ciddi bir artış yaşandı.

ACİL SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Antara News'in haberine göre, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto kaza sonrası süreci yakından takip ediyor. Subianto, olayın yaşandığı Bekasi kentindeki hastanelere sevk edilen yaralıları bizzat ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Subianto, olaya ilişkin soruşturmanın ivedilikle başlatılacağını açıkladı. Meydana gelen çarpışmanın kesin nedeni, başlatılacak bu soruşturma sonucunda netlik kazanacak.