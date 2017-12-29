ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun operasyonuyla şehrin yüzde 90’ı yerle bir edildi.
Irak Musul, yaklaşık 6 aydır terör örgütü IŞİD’den kurtarılmış durumda ama şehrin yeniden inşa edilmesinin yıllar alabileceği öngörülüyor.
Şehirde insanlar yıkıntılar arasında yaşıyor ve kendini terkedilmiş hissediyor.
İşte Musul’un eski şehir bölgesinde yıkılan çarşının yanında oturan mağaza sahibi.
Merkezde, kurtarma operasyonu sırasında yıkılan Nurî Ulu Cami...
Ve yıkılan şehrin panorama görüntüsü.
ulusal.com.tr
Tarihi şehir terör örgütü IŞİD'in işgali altındaydı. Amerika öncülüğündeki koalisyon kenti sözüm ona "kurtardı". İşte kurtarılan Musul...
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun operasyonuyla şehrin yüzde 90’ı yerle bir edildi.
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