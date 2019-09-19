Suudi Arabistan, Aramco rafinerisi saldırısında kullanılan silahları sergiledi. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, kullanılan silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve silahlara ait kalıntıları bir basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaştı

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığından, milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya yönelik saldırıda kullanılan silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve silahlara ait kalıntıları bir basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaştı.



Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.



Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, Yemen'deki Ensarullah Hareketi yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.



Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırıların, Yemen toprakları dışından İran silahlarıyla gerçekleştirildiğini açıklayarak saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu.



İRAN: İDDİALAR ASILSIZ



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise ismi belirtilmeyen bir ABD'li yetkilinin, "İran'ın Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıları topraklarından ateşlediği seyir füzeleri ve 20'yi aşkın SİHA ile gerçekleştirdiğine" yönelik iddialarını, "ABD'li yetkililerin, İran'a karşı 'azami yalan' politikası doğrultusunda ortaya attıkları bu iddialar, temelsizdir ve kabul edilemez" sözleriyle reddetmişti.



ulusal.com.tr



