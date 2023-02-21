İşte Dünyada deprem riski en az ve en fazla olan ülkeler

Depremler, Dünya'da bölgelere, ülkelere göre çok veya daha az yaşanan doğal afettir. Bu nedenle bazı ülkeler, her zaman depremin olabileceği kaygısı ile yaşamını şekillendirmektedirler. Peki, Dünya üzerinde en çok ve en az deprem olma olasılığı ülkeler neler?

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İşte Dünyada deprem riski en az ve en fazla olan ülkeler - Resim: 1 1 13

Dünyadaki tüm depremlerin % 68'i Pasifik kuşağında, % 21'I Akdeniz - Himalaya kuşağında ve geri kalan % 11'i ise diğer kıtalarda yer almaktadır.

İşte Dünyada deprem riski en az ve en fazla olan ülkeler - Resim: 2 2 13

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke deprem riski en yüksek bölgeler arasında yer alıyor. 

İşte Dünyada deprem riski en az ve en fazla olan ülkeler - Resim: 3 3 13

DEPREM RİSKİ AZ OLAN ÜLKELER

SİBİRYA

İşte Dünyada deprem riski en az ve en fazla olan ülkeler - Resim: 4 4 13

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