İşte Dünyada deprem riski en az ve en fazla olan ülkeler
Depremler, Dünya'da bölgelere, ülkelere göre çok veya daha az yaşanan doğal afettir. Bu nedenle bazı ülkeler, her zaman depremin olabileceği kaygısı ile yaşamını şekillendirmektedirler. Peki, Dünya üzerinde en çok ve en az deprem olma olasılığı ülkeler neler?
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Dünyadaki tüm depremlerin % 68'i Pasifik kuşağında, % 21'I Akdeniz - Himalaya kuşağında ve geri kalan % 11'i ise diğer kıtalarda yer almaktadır.
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke deprem riski en yüksek bölgeler arasında yer alıyor.