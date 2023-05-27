İşte Dünya'nın en değersiz para birimleri
Dünyada bazı para birimleri döviz karşısında, gerek kötü ekonomi gidişatı, gerek batılı ülkelerin ambargosuyla, eriyebiliyor. İşte güncel verilerle dünyadaki en değersiz para birimleri.
İRAN RİYALİ
İran Riyali Dünya’nın en değersiz para birimidir. Aynı zamanda Türk Lirası karşısında en değersiz para birimi olarak da değerlendirilmektedir. Günümüzde 1 İran Riyali yaklaşık olarak 0,00045 Türk Lirasına eşittir. İran riyali bu listenin başında yer alması sebebiyle en değersiz para birimi kaç tl sorusunun da cevabını vermektedir.
VİETNAM DONGU
3 Mayıs 1978 yılında ülkenin resmi para birimi olarak kabul edilen Vietnam Dongu günümüzde yaklaşık olarak 0,00080 Türk Lirasına eşittir.
LAOS KİPİ
Laos Kipi Laos’un resmi para birimidir. Asya’da bulunan bu ülkenin parası değersizler listesinde ikinci sırada yerini almaktadır. Günümüzde 1 Laos Kipi yaklaşık olarak 0,0011 Türk Lirasına eşittir.
ENDONEZYA RUPİSİ
Sadece Endonezya ülkesinde kullanılan bu para birimi en değersiz para birimlerine sahip ülkelerden biri olmakla beraber bu listede kendine dördüncü sıradan yer bulmakta. Günümüzde ise 1 Endonezya Rupisi yaklaşık 0,0013 Türk Lirasına denk gelmektedir.
onezya Rupisi yaklaşık 0,0013 Türk Lirasına denk gelmektedir.