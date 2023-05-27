İşte Dünya'nın en değersiz para birimleri

İRAN RİYALİ

İran Riyali Dünya’nın en değersiz para birimidir. Aynı zamanda Türk Lirası karşısında en değersiz para birimi olarak da değerlendirilmektedir. Günümüzde 1 İran Riyali yaklaşık olarak 0,00045 Türk Lirasına eşittir. İran riyali bu listenin başında yer alması sebebiyle en değersiz para birimi kaç tl sorusunun da cevabını vermektedir.