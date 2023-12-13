İşte Dünya'nın En Kötü Yemekleri! Listede Türkiye'den 2 Yemek Var

İkinci sırada ise İsrail'den 'Yeruşalmi Kugel' var. "Yerushalmi kugel, karamelize şekerle kaplanmış ince pişmiş eriştelerden yapılan lezzetli bir güveçtir" bilgisi paylaşılmış ama bu lezzet onu ancak ikinci 'en kötü' yemek yapabilmiş.