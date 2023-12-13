İşte Dünya'nın En Kötü Yemekleri! Listede Türkiye'den 2 Yemek Var

Taste Atlas, dünyanın en kötü 100 yemeğini belirledi ve bu seçimi yılın son ayında paylaştı. Türkiye'den ise listede, biri ilk 10 içinde olmak üzere iki yemek bulunuyor.

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İşte Dünya'nın En Kötü Yemekleri! Listede Türkiye'den 2 Yemek Var - Resim: 1

Yıl sonu yaklaşırken çevrimiçi portallar da adeta liste yarışını girdi. Taste Atlas da dünyanın en kötü yemekleri listesini güncelledi. Okur oylarıyla belirlenen listede Türkiye'den de iki yemek bulunuyor.

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İşte Dünya'nın En Kötü Yemekleri! Listede Türkiye'den 2 Yemek Var - Resim: 2

İlk sırayı İzlanda'dan tütsülü köpek balığı eti 'Hákarl' aldı. 

Yemekle ilgili verilen bilgide "Hákarl, İzlanda'nın iyileştirilmiş köpekbalığı etinden, yani Grönland köpekbalığı ve diğer uyuyan köpek balıklarından yapılan ulusal bir yemek" notu düşülmüş. 

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İşte Dünya'nın En Kötü Yemekleri! Listede Türkiye'den 2 Yemek Var - Resim: 3

İkinci sırada ise İsrail'den 'Yeruşalmi Kugel' var. "Yerushalmi kugel, karamelize şekerle kaplanmış ince pişmiş eriştelerden yapılan lezzetli bir güveçtir" bilgisi paylaşılmış ama bu lezzet onu ancak ikinci 'en kötü' yemek yapabilmiş. 

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İşte Dünya'nın En Kötü Yemekleri! Listede Türkiye'den 2 Yemek Var - Resim: 4

Amerika Birleşik Devletleri'nden 'Ramen burger' kendine üçüncü sıradan yer bulan bir diğer yemek olarak dikkat çekiyor. 

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