İşte dünyanın en ucuz 5 ülkesi!

Yeni seyahat rotaları keşfeden gezginler için belki de en keyifli şey, düşük bütçeli seyahat denilebilir. Hem tarihi-kültürel hem de ekonomik bir gezi plânı için dünyanın en ucuz ülkeleri merak ediliyor.

Peki sizce dünyanın en ucuz ülkeleri hangisi? Listede Türkiye var mı?

İşte ekonomik açıdan gezginleri cezbeden en ucuz 5 ülke...