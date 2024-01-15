İşte dünyanın en ucuz 5 ülkesi!
Özellikle gezginler için seyahat ettikleri ülkelerin ekonomik durumları, yaşam standartları ve günlük rutinleri belirleyici etkenlerin başında geliyor. Peki gezginlerin de sık sık tercih ettikleri dünyanın en ucuz 5 ülkesi hangisi? Listedeki ülkelerin hepsi Uzak Asya'da bulunuyor.
Yeni seyahat rotaları keşfeden gezginler için belki de en keyifli şey, düşük bütçeli seyahat denilebilir. Hem tarihi-kültürel hem de ekonomik bir gezi plânı için dünyanın en ucuz ülkeleri merak ediliyor.
Peki sizce dünyanın en ucuz ülkeleri hangisi? Listede Türkiye var mı?
İşte ekonomik açıdan gezginleri cezbeden en ucuz 5 ülke...
1- KAMBOÇYA
17 milyonu aşkın nüfusuyla Güney Asya'da yer alan Kamboçya, tapınakları ile gezginlerin ilgi odağı halinde.
Angkor Vat, Bayon Tapınağı ve müzeleriyle misafirlerini tarihi bir yolculuğa çıkaran bu ülkede canlı sokak pazarları sizde âdeta küçük bir Hindistan izlenimi uyandırabilir.
Kamboçya, dünyanın en ucuz 5 ülkesi arasında listede başı çekiyor.
Kamboçya’da denk gelebileceğiniz kültürel aktiviteler ve festivaller:
Angkor Wat Uluslararası Dans Festivali – Kasım
Kamboçya Uluslararası Film Festivali – Aralık
Kamboçya’da Cadılar Bayramı kutlamaları – Ekim
Pchum Ben (Hayalet Festivali) – Eylül veya Ekim aylarında gerçekleşir.
2- VİETNAM
Uzak Asya'nın en dinamik ülkelerinden biri olan Vietnam, 100 milyonu aşkın nüfusu barındırıyor.
Ülkenin her yerinde uygun fiyatlı konaklama yerleri bulmak mümkünken Vietnam gezginler için oldukça düşük bütçeli ulaşım imkanları da sunuyor.
Tarihi, nefes kesen doğal güzellikleri ve lezzetli mutfağıyla tanınan bir ülke Vietnam. Halong Körfezi’nin büyüleyici manzarası ve UNESCO Dünya Mirası olan Hoi An kasabasının tarihi dokusu, Vietnam’ın mutlaka keşfetmeniz gereken yerlerinden.
Vietnam’da denk gelebileceğiniz kültürel aktiviteler ve festivaller:
Tet Nguyen Dan (Vietnam Yeni Yılı) – Ocak veya Şubat aylarında kutlanır.
Hoi An Ay Festivali – Ağustos veya Eylül aylarında yapılır.
Huế Uluslararası Festivali – Nisan veya Mayıs aylarında yapılır.
3- HİNDİSTAN
Dünyanın en ucuz 5 ülkesi arasında yer alan Hindistan, dünyada en fazla nüfusa sahip 2. ülke olarak da tanınıyor.
Onlarca kültüre ev sahipliği yapan ülkenin kültürel dokusu oldukça zengin.
Hindistan’a sırf dünyanın yedi harikasından biri olan Tac Mahal'i ziyaret etmek için bile yüz binlerce turist akın ediyor. Keşfedilecek önemli yerler arasında Goa’nın ve Kerala’nın müthiş sahil şeridini, Rishikesh’teki yoga ve meditasyon merkezlerini, Rajasthan’ın saraylarını ve Varanasi’nin mistik yapısını sayabiliriz.
Hindistan’da denk gelebileceğiniz kültürel aktiviteler ve festivaller:
Holi (Renkler Festivali) – Mart ayında kutlanır.
Diwali (Festival of Lights) – Ekim veya Kasım aylarında gerçekleşir.
Kumbh Mela – Her 12 yılda bir yapılan büyük bir dini festivaldir. Tarihleri değişebilir.
Pushkar Camel Fair – Kasım