İşte ülkelere göre boy ortalamaları! Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya nüfusu üzerinde araştırmalar yapan World Population Review, 2022’nin ülkelere göre boy ortalamalarını açıkladı. Erkeklerin boy ortalamasına baktığımız zaman, yayımlanan listenin başında, 183,79 santimetre ile Hollanda yer aldı. Bu ülkeyi takiben sırasıyla 183,21 santimetre ile Karadağ, 182,6 santimetre ile Danimarka, 182,39 santimetre ile Norveç, 181,88 santimetre ile Sırbistan, 181 santimetre ile Almanya, 180,16 santimetre ile Hırvatistan, 180,23 santimetre ile Çek Cumhuriyeti, ile 180,08 santimetre Slovenya, 179,90 santimetre ile Lüksemburg takip etti.

Buna rağmen, dünyanın ortalama en uzun boylu toplumu Hollandalıların yeni nesillerin öncekilere göre daha kısa olması bilimsel araştırmalara konu olmuş durumda. Ortalama boydaki azalmasının sebebi olarak Hollanda’ya gelen göçmen nüfus gösterilse de son 4 nesildir Hollanda’da doğanların boy ortalaması da kısaldı. İngiliz bilim dergisi Royal Society’de yayınlanan bir araştırmaya göre, Hollandalılar 18. yüzyılda 165 santimetre ile Avrupa’nın en kısa boylularıydı. Buna karşın, geçen 150 yılda özellikle iyi beslenme alışkanlıkları ve süt ürünlerinin fazla tüketimi sayesinde yaklaşık 20 santimetrelik olağanüstü bir büyüme kaydetti. Günümüzde sorunun nedeni kısmen beslenme alışkanlıkları gibi görünse de genel olarak sağlık hizmetlerine erişim, hastalıklar, iklim ve hatta doğal seleksiyon gibi faktörler boy ortalamasını etkileyebiliyor.

TÜRKİYE'DE BOY ORTALAMASI NASIL? DÜNYADA KAÇINCI SIRADA

Türkiye, listede yer alan 199 ülkede arasında 54. oldu. Ülkemizde erkeklerin boy ortalaması 176,36 santimetre iken kadınların boy ortalaması ise 161,8. Kadınların boy ortalamasına baktığımız zaman, İngiltere’de 163,94 santimetre, Amerika Birleşik Devletleri’nde 163,31 santimetre, İtalya’da 161,81 santimetre, Japonya’da 158,5 santimetre ve Azerbaycan’da 161,37 santimetre oldu. Erkeklerin boy ortalamalarına baktığımızda ise İngiltere’de 178,21 santimetre, Amerika Birleşik Devletleri’nde 176,94 santimetre, İtalya’da 174,42 santimetre, Japonya’da 172,06 santimetre ve Azerbaycan’da 174 santimetre oldu.

Listenin en sonunda ise kadın/erkek fark etmeksizin, ortalama boyun en az olduğu on ülke sırasıyla; 157,9 santimetre ile Endonezya, 159,76 santimetre ile Bolivya, 161,79 santimetre ile Filipinler, 162,1 santimetre ile Vietnam, 162,5 santimetre ile Kamboçya, 163 santimetre ile Nepal, 163,49 santimetre ile Ekvador, 163,6 santimetre ile Sri Lanka, 163,8 santimetre ile Nijerya ve 164 santimetre ile Peru oldu.