İşte vize red oranları en düşük Avrupa ülkeleri
Son aylarda Schengen ülkelerinden, Türkiye'ye red oranları yükseldi. Gezi, iş, sanat, spor alanını etkileyen bu gelişme sonrası, vatandaşlar en az red veren ülkeleri araştırmaya başladı. İşte vize red oranları en düşük Avrupa ülkeleri
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Yaz geldi, tatil sezonu başladı. Schengen vize red oranları en düşük Avrupa ülkeleri merak konusu oldu. İşte vize red oranları 2023'te en düşük o ülkeler...
10. İTALYA
Yüzde 12.7 red oranı.
9. YUNANİSTAN
Yüzde 12.5 red oranı
8. İSVİÇRE
Yüzde 12 red oranı