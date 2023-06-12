İşte vize red oranları en düşük Avrupa ülkeleri

Son aylarda Schengen ülkelerinden, Türkiye'ye red oranları yükseldi. Gezi, iş, sanat, spor alanını etkileyen bu gelişme sonrası, vatandaşlar en az red veren ülkeleri araştırmaya başladı. İşte vize red oranları en düşük Avrupa ülkeleri

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İşte vize red oranları en düşük Avrupa ülkeleri - Resim: 1 1 11

Yaz geldi, tatil sezonu başladı. Schengen vize red oranları en düşük Avrupa ülkeleri merak konusu oldu. İşte vize red oranları 2023'te en düşük o ülkeler...

İşte vize red oranları en düşük Avrupa ülkeleri - Resim: 2 2 11

10. İTALYA

Yüzde 12.7 red oranı.

İşte vize red oranları en düşük Avrupa ülkeleri - Resim: 3 3 11

9. YUNANİSTAN

Yüzde 12.5 red oranı

İşte vize red oranları en düşük Avrupa ülkeleri - Resim: 4 4 11

8. İSVİÇRE

Yüzde 12 red oranı