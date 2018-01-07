İstihbarat Bakanı; İmam Zaman meçhul askerlerinin (istihbaratçılar) bölgedeki devrim karşıtı ve terörist gruplara yakın zamanda ağır karşılık vereceğini açıkladı.

İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanı; İran'ın kuzeybatısında yer alan Piranşehr'de üç güvenlik görevlisinin teröristler tarafından şehit edilmesinden dolayı İslam İnkılabı Rehberi, İslami İran'ın onurlu halkı, istihbaratçılar ve 3 şehit ailesine başsağlığı dileyip, tebriklerde bulunarak "İmam Zaman meçhul askerlerinin bu cinayete karşı, bölgedeki terörist ve devrim karşıtı gruplara, yakın zamanda ağır cevap vereceğini belirtti.



İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, söz konusu şehitlerle ilgili Urmiye kentinde düzenlenen merasimde; teröristlerin İran halkının iradesini kıramayacaklarını belirterek, İranlı gençlerin düşmanların komplolarını bozduklarını söyledi.



Mahmud Alevi, İran güvenlik güçlerinin düşmanlara İran topraklarına saldırmalarına asla izin vermeyeceklerini söyledi.



İmam Zaman meçhul askerlerinin her daim şehadete hazır olduğunu ve şehadeti bir dünyevi ve uhrevi saadet olarak gördüklerini söyleyen Bakan Alevi, İslam İnkılabı şehitlerinin İmam Hüseyin'in onurlu yoluna devam ettiklerini vurguladı.



Geçtiğimiz günlerde bir terör timi, İran'da isyancı göstericileri desteklemek ve bir dizi bombalı saldırılarda bulunmak amacıyla İran topraklarına sızmak istemişler ve bu tim İran güvenlik güçlerince görülmüş ve teröristlerle yaşanan çatışmada teröristler bir köylü kadını canlı kalkan olarak kullanıp İran güçlerine ateş açmış ve çatışmada 3 İran güvenlik gücü şehit olmuştu.



Söz konusu çatışmada bir terörist ölmüş ve bir kaçı da yaralanmıştı/Tesnim Haber Ajansı