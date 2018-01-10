İsveç'in Skone bölgesinde Lund kentine bağlı Bjerred ilçesinde bir villada yaşayan 4 kişi ölü bulundu.
Skone Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bjerred'de bir villada şüpheli durum olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.
Evde 4 kişinin cesetlerini bulan polis ekipleri, söz konusu adrese çıkan yolları trafiğe kapattı.
Bölgede polis köpekleriyle aramalara devam ediliyor.
İsveç devlet televizyonu SVT ise cesetlerin aynı aile mensup kişilere ait olduğunu duyurdu.
Skone polisi, ölenlerin aynı aileye mensup olduğunu doğruladı ancak kimlikleri hakkında bilgi vermedi.
Skone bölgesindeki Bjerred ilçesinde bir villada bulunan cesetlerin aynı aileye mensup kişilere ait olduğu belirlendi
İsveç'in Skone bölgesinde Lund kentine bağlı Bjerred ilçesinde bir villada yaşayan 4 kişi ölü bulundu.
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