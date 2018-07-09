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İsveç'te büyük üzüntü

İsveç'in 2018 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finalde İngiltere'ye elenmesi ülkede büyük üzüntüye neden oldu.

İsveç'te büyük üzüntü

Başkent Stockholm'de Tele 2 Arena'da kurulan dev ekrandan maçı izleyen İsveçli taraftarlar karşılaşmadan sonra büyük üzüntü yaşarken, bazı taraftarlar gözyaşlarını tutamadı.

Maçtan önce stadı dolduran 15 bin taraftar, İsveç lehine tezahüratlarda bulunurken, müzik eşliğinde dans ederek maç saatini bekledi.



İsveç'in müsabakanın 30. dakikasında yediği golle sessizliğe bürünen taraftarlar, 59. dakikadaki golle hayal kırıklığı yaşadı. Tur atlamaları halinde şehir merkezinde büyük bir kutlama yapmaya hazırlanan İsveçliler, maçın bitişiyle evlerinin yolunu tuttu.



Öte yandan, İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre son 16 turunda İsviçre karşısında futbolcular reklam içeren çorap giydiği için FIFA'dan İsveç'e 600 bin kron (Yaklaşık 300 bin lira) ceza geldi.


Kaynak: AA
Etiketler; #isveç #fifa 2018 #dünya kupası
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