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İsveç'te evsizlere camide gıda ve giysi yardımı

İsveç'in Malmö kentinde, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Malmö Camisi'nde evsizlere gıda ve giysi yardımı yapıldı.

İsveç'te evsizlere camide gıda ve giysi yardımı

İslam Kültür Derneği tarafından düzenlenen organizasyonda, kentte sokakta kalan 50'ye yakın evsize, sıcak çorba ve çay ikram edildi, giysi ve yiyecek yardımında bulunuldu.

Malmö Camisi görevlisi Mehmet Emin Can, hava sıcaklığının eksinin altına düştüğü şu günlerde Malmö caddelerinde yatan evsizlerin yüreklerine dokunduklarını söyledi.

Din, dil, ırk fark etmeksizin ihtiyaç sahiplerini görüp gözetmenin Müslümanın görevi olduğunu aktaran Can, "İslam dini her daim mağdur ve mazlumu gözetmiştir. Biz de karınca kararınca Malmö sokaklarında yatan evsizlere yardım yapmayı istedik. Cami yönetimi ve cami cemaatimize, bu duyarlıklarından dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İslam Kültür Derneği Başkanı Ekrem Genç ise evsizlere yardımın her ay düzenli şekilde sürdürüleceğini kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #isveç #müslüman
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