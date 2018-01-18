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İsveç'te polis karakoluna bombalı saldırı

Malmö kentinde Rosengard ilçesinde bulunan polis karakoluna bombalı saldırı düzenlendi.

İsveç'te polis karakoluna bombalı saldırı

 İsveç'in Malmö kentinde Rosengard ilçesinde bulunan polis karakoluna bombalı saldırı düzenlendi.

Malmö polisinden yapılan açıklamada, bombanın polis karakolunun ön tarafında hasara neden olduğu ve bina önündeki bazı araçların da büyük zarar gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, saldırıda ölen yada yaralanan olmadığı bildirildi.

Bomba uzmanları bölgeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #bombalı saldırı #isveç #Malmö #polis karakolu
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