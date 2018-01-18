İsveç'in Malmö kentinde Rosengard ilçesinde bulunan polis karakoluna bombalı saldırı düzenlendi.
Malmö polisinden yapılan açıklamada, bombanın polis karakolunun ön tarafında hasara neden olduğu ve bina önündeki bazı araçların da büyük zarar gördüğü kaydedildi.
Açıklamada, saldırıda ölen yada yaralanan olmadığı bildirildi.
Bomba uzmanları bölgeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Malmö kentinde Rosengard ilçesinde bulunan polis karakoluna bombalı saldırı düzenlendi.
İsveç'in Malmö kentinde Rosengard ilçesinde bulunan polis karakoluna bombalı saldırı düzenlendi.
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