İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü Meclis Dışişleri Komisyonu'nda

İsveç’in NATO’ya katılım Protokolü, 16 Kasım’da Meclis Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek. Komisyona AK Parti Milletvekili Fuat Oktay başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsveç’in NATO’ya üyelik protokolünü imzalayarak, 23 Ekim’de Meclis’e sevk etmişti. Belgede, İsveç’in üyeliğine onay verilmesinin gerekçeleri sıralanırken, Hükümetin, NATO’nun açık kapı politikasına verdiği destek vurgulanmıştı. Ayrıca İsveç’in Türkiye’ye verdiği taahhütleri uygulamak için yol haritası sunduğu ve Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecini destekleme sözü verdiği belirtilmişti.



Hükümetin, özellikle İsrail ve Filistin arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı bir dönemde NATO’nun genişlemesine hizmet eden bu adımı, tepki çekmişti. İsveç’in üyelik sürecinin hızlandırılmasına en çok sevinen ise ABD oldu.



İsveç’in üyelik protokolü, komisyon görüşmelerinin ardından Meclis Genel Kurulu’nda oylanacak. Oylamada nitelikli çoğunluk aranmadığı için, karar yeter sayısı olan 151 milletvekilinin “evet” demesi protokolün onayı için yeterli olacak.

"Hem Türkiye'nin Güvenliğini Sattı Hem de Filistin'in Güvenliğini Satmış Oldu."

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, oylama öncesinde ABD ile kapalı kapılar ardından yapılan pazarlıkları gündemi getirmiş; Ak Parti’nin kredi karşılığında İsveç’in NATO üyeliğine “evet” dediğini açıklamıştı.

"ABD ile görüşmelerde AK Parti temsilcileri söz verdi; 'Biz İsveç'in NATO'ya alınmasına evet diyeceğiz, onay vereceğiz, kesinlikle veto vermeyeceğiz ama siz de bize kredi verin.' Yani para karşılığında AK Parti hem Türkiye'nin güvenliğini sattı hem de Filistin'in güvenliğini satmış oldu."



Türkiye’ye verilen sözlerin hiç biri tutulmadı; ne terör örgütü PKK’nın İsveç’teki faaliyetleri son buldu, ne firari PKK’lılar teslim edildi, ne de Kur’an kışkırtmalarına son verildi.



Bir yandan Batı Asya’da İsrail saldırganlığı, diğer yandan İsrail’e destek bahanesiyle Doğu Akdeniz’de askeri varlığını arttıran ABD ve onun askeri gücü NATO…



Türkiye’nin NATO’dan çıkması ve ABD üslerine el konulması çağrılarının yükseldiği bir dönemde, Meclis, NATO’nun doğuya doğru genişlemesine onay verecek mi? Gözler şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde…





