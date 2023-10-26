İsveç'ten Kur'an-Kerim Yakan Momika'yı Sınır Dışı Etme Kararı

İsveç'ten, Kur'an-ı Kerim yakan Momika'yı sınır dışı etme kararı geldi. Göçmenler Ofisi Basın Sözsüsü Jesper Tengroth,(KESPIR TENGROT) 16 Nisan 2024'te sınır dışı edileceğini söyledi.

İsveç'ten Kur'an-Kerim Yakan Momika'yı Sınır Dışı Etme Kararı
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İsveç'te son aylarda Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları gerçekleştiren Iraklı Salwan Momika'nın oturum vizesi bittikten sonra sınır dışı edilmesine karar verildi.

Göçmenler Ofisi Basın Sözsüsü Jesper Tengroth, yaptığı açıklamada, Momika'nın 16 Nisan 2024'e kadar çalışma ve oturma izninin bulunduğunu söyledi.

Tengroth, bu tarihten sonra oturma ve çalışma izni verilmeyeceğini ve Momika'nın sınır dışı edileceğini belirtti

Bu kararı Momika'nın yalan beyanından dolayı aldıklarını aktaran Tengroth, "Oturma ve çalışma izni için vize başvurusunda şahsın yalan beyanlarını tespit ettik ve bu nedenle sınır dışı edilmesine karar verdik. Şahsın 5 yıl süreyle de İsveç'e girmesi yasaklandı." dedi.

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