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İsviçre'de hastanede 83 yaşındaki eşini öldürüp intihar etti

Ülkede son 2 gündür yaşlıların karıştıkları olaylar gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor

İsviçre'de hastanede 83 yaşındaki eşini öldürüp intihar etti

İsviçre'nin Zürih kantonundaki bir hastanede 83 yaşında bir erkek, aynı yaştaki eşini öldürüp intihar etti.

Zürih polis yetkililerinden yapılan yazılı açıklamada, gece kentteki bir hastanede hemşirelerin, 83 yaşındaki kadın hastanın odasından silah sesi gelmesinin ardından odaya girdiklerinde kadını yatakta, eşini ise yerde silahla vurulmuş şekilde buldukları aktarıldı.

İlk bulgular ışığında, eşini öldüren erkeğin sonrasında kendisini vurduğunun tespit edildiği belirtildi. Polisin olayın nedenini araştırdığı da bildirildi.

İsviçre'de son 2 gündür yaşlıların karıştıkları olaylar, gündemin üst sıralarını işgal ediyor.

Ülkede dün de banka soyduğu iddiasıyla 80 yaşındaki kişi gözaltına alınmıştı. Zanlının, suçunun sabit görülmesi halinde tarihin en yaşlı banka soyguncuları arasına gireceği belirtilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #hastane #isviçre
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