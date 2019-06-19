Avrupa'da Europol, farklı ülkelerde İsviçre'de terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı ev arama operasyonları düzenlendi. Brüksel'de iki terörist tutuklandı.

Avrupa çapında gerçekleştirilen operasyon sonucu Belçika'da 2 terör örgütü üyesi tutuklandı.



Europol desteğiyle Avrupa'nın farklı kentlerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu, Belçika'da 2 terör örgütü göz altına alınarak tutuklandı.



Europol'den yapılan yazılı açıklamada, Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya ve İsviçre'de terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı ev arama operasyonları düzenlendiği aktarıldı.



Terör örgütüne üye kazandırma ve farklı ülkelerdeki eğitim kamplarında faaliyet gösterme suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 2 PKK'lı teröristin tutuklandığı belirtildi.



Söz konusu kişilerin terör örgütü PKK ve sözde Halk Savunma Güçleri üyeleri oldukları kaydedildi.





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