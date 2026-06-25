İsviçre'den Türk maden suyu için toplatma kararı! "Kesinlikle içmeyin" denildi

İsviçre'nin resmi uyarı sistemi RecallSwiss, Türkiye'nin önde gelen maden suyu markalarından Sırma'nın belirli bir partisinin, içerdiği yüksek bor miktarı gerekçe gösterilerek piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İsviçre'den Türk maden suyu için toplatma kararı! "Kesinlikle içmeyin" denildi
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LADES GmbH tarafından İsviçre'de dağıtımı yapılan ürün için tüketicilere "kesinlikle içmeyin" ve "satın aldığınız noktaya iade edin" uyarısında bulunuldu.

Avrupa Birliği Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) kayıtlarına da geçen bildirimde, yapılan analizlerde bor seviyesinin İsviçre'de uygulanan referans değerlerin üzerinde çıktığı belirtildi.

Toplatma kararına konu olan ürünün detayları ise şu şekilde açıklandı:

Üretim Tarihi: 2 Eylül 2025
Son Tüketim Tarihi: 26 Kasım 2026
Analiz Tarihi: 27 Nisan 2026
Tespit Edilen Bor Miktarı: 5,1 ± 0,51 mg/L

BEYPAZARI KRİZİNİ HATIRLATTI: SORUN MEVZUAT FARKLILIĞI

Yaşanan bu durum, 2024 yılında bir diğer Türk maden suyu markası olan Beypazarı'nın yine İsviçre'de yüksek bor gerekçesiyle toplatılmasını akıllara getirdi. Tıpkı o dönemde olduğu gibi, Sırma maden sularının da aslında Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) standartlarına tamamen uygun olduğu ortaya çıktı.

Doğrudan İsviçre pazarı için ihraç edilmeyen ve Danone bünyesinde üretilen Sırma, AB ve Türkiye’nin belirlediği doğal mineralli su kriterlerini harfiyen karşılıyor. Türkiye'deki mevzuatlarda maden suları için doğrudan bir "bor" limiti bulunmazken, ölçümler "borat ($B_2O_3$)" parametresi üzerinden yapılıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) içme sularında bor için 2,4 mg/L kılavuz değerini baz alırken, İsviçre çok daha katı ve düşük referans değerleri uyguluyor. Bu mevzuat farklılığı, Türkiye'de güvenle tüketilen bir ürünün İsviçre'de toplatılmasına yol açıyor.

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İsviçre'den Türk maden suyu için toplatma kararı! "Kesinlikle içmeyin" denildi İsviçre'den Türk maden suyu için toplatma kararı! "Kesinlikle içmeyin" denildi