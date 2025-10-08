İtalya Başbakanı Meloni Gazze'deki soykırıma ortak olduğu iddiasıyla şikayet edildi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Savunma Bakanı Guido Crosetto ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani hakkında, İsrail’in Gazze Şeridi’nde işlediği soykırım suçuna ortak oldukları iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne şikayette bulunulduğunu açıkladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kendisiyle birlikte Savunma Bakanı Guido Crosetto ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani hakkında, İsrail’in Gazze Şeridi’nde işlediği soykırım suçuna ortak oldukları iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) şikayette bulunulduğunu duyurdu.

Meloni, açıklamasında şikayet edilenler arasında İtalyan havacılık ve savunma şirketi Leonardo’nun Genel Müdürü Roberto Cingolani’nin de olabileceğini belirtti.

“Dünyada veya tarihte buna benzer başka bir vaka olduğunu sanmıyorum.” diyen Meloni, şikayeti kimin ya da kimlerin yaptığı konusunda ayrıntı paylaşmadı.

Başbakan Meloni, hakkında yöneltilen suçlamalara şaşırdığını ifade ederek, “Herkes İtalya'nın 7 Ekim’den sonra İsrail’e yeni silah sevkiyatı yapmadığını biliyor.” dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

