İtalya'da 2005 yılında kaldırılan askerliğin yeniden zorunlu hale getirilmesi gündeme geldi. Konuyla ilgili çalışma yürüttüklerini açıklayan İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini "Askerlik görevlerinin geri gelmesini isterim" dedi.

Hükümetten zaman zaman kaldırılabilir açıklaması gelen zorunlu askerlik görevi, daha önce kaldırılan İtalya'da yeniden getirilmeye çalışılıyor.İtalya'da son günlerin en çok konuşulan gündemi 2005 yılında masraflı olduğu gerekçesiyle kaldırılan zorunluk askerlik görevi.Konuyla ilgili bir süredir çalışma yürüten İtalya iktidar partisinden yeni bir açıklama geldi. İtalya Başbakan yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini de zorunlu askerliğin yeniden getirilmesini istediğini söyledi.Şu an birkaç aylık askerlik hizmetini geri getirip getirmeme konusunu değerlendirdiklerini belirten Salvini "Eğer olacaksa da giderleri, yolları, nasıl ve ne zaman olabileceği üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.İtalya İçişleri Bakanı, zorunlu askerliğin getirilme gerekçesi olarak ise genç erkek ve kadınlarımıza, ailelerinin veremeyeceği eğitimin bir kısmını kazandırabilir açıklaması yaptı.