İtalya'nın Ancona şehri yakınlarında, yaklaşık bin kişinin içerde olduğu bir diskotekte izdiham yaşandı. 5'i çocuk yaşta olmak üzere 6 kişi öldü, 12'si ağır olmak üzere yüzün üstünde yaralı olduğu belirlendi.

İtalya'nın doğusundaki Ancona şehri yakınlarındaki "Lanterna Azzurra" isimli diskotekte bir rap yıldızının konseri sırasında izdiham yaşandı.



Saat 01.00 civarında yaşanan izdihamın, göz yaşartıcı sprey kullanılmasından kaynaklandığı iddia edildi.



Diskotekten çıkmaya çalışanlar, göz yaşartıcı sprey ya da amonyak kokusu aldıklarını ve kalabalığın panikle kaçmaya çalıştığını anlattı.



Rainews haber kanalı, diskoteğin çıkışlarından birinin önünde kalabalığın biriktiğini ve bu sırada korkulukların çöktüğünü aktardı. Ölümlerin bu korkulukların çökmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.



Olayda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 12'si ağır olmak üzere 100'ün üzerinde yaralı olduğu bilgisi verildi.



Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, mekanın 871 kişi kapasiteli olduğunu ancak olay anında kapasitesinin üzerinde insanın içeride bulunduğunun anlaşıldığını söyledi.



İtalyan basınına göre olay sırasında mekanda yaklaşık 1000 kişinin bulunduğu iddia ediliyor.



Salvini, göz yaşartıcı sprey kullanıldığı iddialarına da değindi. "Bu yitirilen 6 canın sorumlusunu bulmak bir görevdir" dedi.



ulusal.com.tr