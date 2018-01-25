- Milano'da meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 100 kişi yaralandı

İtalya'nın Milano kentinde bir trenin raydan çıkmasıyla 2 kişinin öldüğü, 10'u ağır olmak üzere yaklaşık 100 kişinin yaralandığı duyuruldu.



İtalyan basınına göre, Cremona'dan Milano'ya giden tren, yerel saatle 07.00 civarında Milano şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafedeki Pioltello'da raydan çıkarak devrildi.



Olayda 2 kişi hayatını kaybederken 10'u ağır yaklaşık 100 kişi yaralandı. Vagonların içinde sıkışanlar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Kazanın nedeni araştırılıyor.