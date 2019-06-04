İtalya'daki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Avrupa kıtasının en büyük yanardağının püskürttüğü lavlar geceyi aydınlattı.

Avrupa kıtasındaki en yüksek aktif yanardağ olan Etna, yeniden lav ve kül püskürtmeye başladı.700 bin yıllık Etna'dan çıkan lavlar geceyi aydınlatırken ortaya olağanüstü görüntüler çıktı.Lavların görsel şöleni kameralara böyle yanısıdı.Yanardağ kraterinin tabanında 2 büyük çatlak oluştu.İtalya'nın güneyinde Sicilya Adası'ndaki Etna'nın faaliyetinin bölgedekiler için şimdilik bir tehlike oluşturmadığını duyuruldu.Yetkililer bu doğa olayını izlemek için bölgeye akın eden turistleri kontrol altında tutmaya çalışıyor.