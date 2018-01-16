Alfano, İtalya'nın Tunus'un "demokratik geçiş sürecini ve AB ile ekonomik iş birliğini" desteklediğini söyledi

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Tunus'a gerçekleştirdiği ziyarette, ülkesinin "Tunus'un demokratik geçiş sürecini ve Avrupa Birliği ile ekonomik iş birliğini" desteklediğini söyledi.



Alfano, başkent Tunus'taki Dışişleri Bakanlığı binasında Tunuslu mevkidaşı Hamis el-Cihinavi ile bir araya geldi.



İtalyan Bakan, ziyaretinin ülkesinin Tunus ekonomisine desteğinin açık bir göstergesi olduğunu belirterek, "Tunus, Akdeniz ülkeleri arasında bir örnek ve bir mücevher gibi. Ekonomik alanda tüm AB ülkelerinin Tunus ile iş birliği yapacağını umut ediyoruz. Tunus'un demokratik geçiş sürecindeki istikrarı ve gücü gayet iyi bir tablo sergiliyor." şeklinde konuştu.



Öte yandan, Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi de Alfano'yu Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.



Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, iki tarafın, "Libya'da ve Akdeniz bölgesinde istikrarın sağlanması için Birleşmiş Milletler'in kalıcı siyasi bir çözüm yönünde attığı adımları destekleme" arzusunu beyan ettiği belirtildi.

Alfano'nun cumhurbaşkanı ile görüşmesinde, "22 Ocak'ta Brüksel'de gerçekleştirilecek AB Dışişleri Bakanları toplantısında, İtalya'nın AB'nin Tunus'a ekonomik ve siyasi desteğini güçlendirmesi yönündeki vizyonunu sunacağını" aktardığı kaydedildi.



Tunus'un "özellikle sınıflar arası gelir farkını kapatmak, istihdam sağlama, gençler için fırsat oluşturma yönünde başlattığı ekonomik reformların tamamlanması için tüm potansiyelini ortaya koyduğunu", belirten Cumhurbaşkanı Sibsi'nin, bu girişimlerin "Tunus'un kendi halkının potansiyeli ve enerjisinin yanı sıra, özellikle Avrupa'daki komşuları olmak üzere dostlarının desteğine ihtiyaç duyduğunu" söylediği aktarıldı.