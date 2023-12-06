İtalya Girişimde Yer Alan Tek G7 Ülkesiydi

İtalya, Çin’in "Kuşak ve Yol Girişimi"nden çekildiğini Çin’in Roma Büyükelçiliğine resmi bir mektupla iletti. İtalya, "Kuşak ve Yol Girişimi"nde yer alan tek G7 ülkesiydi.

İtalya Girişimde Yer Alan Tek G7 Ülkesiydi
Son Güncelleme:

Giorgia Meloni liderliğindeki koalisyon hükümeti, "Kuşak ve Yol Girişimi"nden çekilmek üzere resmi bildirimini 3 gün önce Çin’in Roma Büyükelçiliğine resmi nota ile iletti.

İtalya'nın bu girişimdeki varlığının süresini uzatmayacağını Çin'e aktardığı belirtildi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani yaptığı açıklamada, "İpek Yolu, bizim önceliğimiz değil" ifadelerini kullandı.

İtalya, Mart 2019'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Roma'da imzalanan mutabakat zaptıyla "Kuşak ve Yol Girişimi"ne dahil olmuştu.

Çok Okunanlar
7 Banka Yıl Sonuna Kadar Faizsiz Kredi Verecek!
7 Banka Yıl Sonuna Kadar Faizsiz Kredi Verecek!
Beynin Bilgisayar Gibi Çalışmasını Sağlayan Ekmek!
Beynin Bilgisayar Gibi Çalışmasını Sağlayan Ekmek!
Maraş'taki Deprem Korkuttu!
Maraş'taki Deprem Korkuttu!
Devlet Bahçeli'den Dikkat Çeken Açıklama
Devlet Bahçeli'den Dikkat Çeken Açıklama
Kraliyet Ailesi Bu Skandalla Sallanıyor!
Kraliyet Ailesi Bu Skandalla Sallanıyor!
Öne Çıkanlar İYİ Parti'de 'Kayıp Para, FETÖ İlişkisini' İfşalayan Dikbayır İhraç Edildi İYİ Parti'de 'Kayıp Para, FETÖ İlişkisini' İfşalayan Dikbayır İhraç Edildi Kraliyet Ailesi Bu Skandalla Sallanıyor! Kraliyet Ailesi Bu Skandalla Sallanıyor!