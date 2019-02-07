Avrupa Birliği'nin komşu üyeleri Fransa ve İtalya arasında ipler gerildi. İtalyan ekonomi bakanının Sarı Yelekliler'le Paris'te görüşmesi Fransa tarafından tepkiyle karşılandı. İtalya ise Fransa'yı Afrika ekonomisini çökerterek mülteci akınına sebep olmakla suçladı.

İtalya ile Fransa arasında ipler geriliyor.



Fransa Dışişleri Bakanlığı, İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Luigi Di Maio'nun Paris'te Sarı Yelekliler ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "AB nezdinde ortak ve komşu ülkeler arasında bu yeni provokasyon kabul edilemez" açıklaması yaptı.



İtalyan Bakan Paris'e gelerek burada Avrupa Parlamentosu seçimlerine aday olan Sarı Yelekliler ile görüşmüştü.



Fransa'nın provokasyon açıklamasının ardından Di Maio, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sarı Yelekliler ile tekrar bir araya geleceğini söyledi.



Di Maio, ayrıca Fransa'yı Afrika'da sömürgeci bir politika izleyerek, fakirleştirmekle suçladı.



İtalya ise Fransa'yı Afrika ekonomisine zarar verip mülteci akını yaratmakla suçluyor. İtalyan yetkililere göre son yıllarda Akdeniz'deki ölümcül göç yolculuğunun İtalya sahillerine ulaşan göçmenlerin arkasında Fransa'nın Afrika'da tedavülde tuttuğu para birimi Sömürge Frankı var.



14 Afrika ülkesi, uluslararası alanda Sömürge Frankı'nı kullanma karşılığında tüm döviz rezervlerinin yüzde 50'sini Fransız Hazinesinde tutuyor. İtalya'ya göre bu durumdan dolayı Afrika ülkeleri gelişemiyor.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron geçen hafta, "İtalyanlar çok büyük bir halk ve bizim dostumuz. Onlar tarihine yakışan liderler hak ediyor" demişti.



Bunun üzerine İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "İlk önce Fransa, yıllardır ağırladığı teröristleri ve katilleri iade etsin, daha sonra Macron'la konuşuruz" şeklinde cevap vermişti.



Fransa hükümeti ise Di Maio ve Salvini'nin sözlerinden dolayı geçen haftalarda İtalya'nın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.



Ayrıca Macron, Di Maio'yu hedef alarak, "Bunları bir cüzzamlı gibi yayılırken görüyorsunuz, Avrupa'nın her yerinde biraz varlar " diye eleştirmişti.



Son dönemde İtalya'nın dış politikası da Avrupa Birliği çizgisinden ayrışıyor. Suriye'de büyükelçilik açma hazırlığındaki İtalya son olarak Venezula konusunda Avrupa Birliği'nin tavsiyelerine uymayarak muhalefet lideri Juan Gauido (Huan Guaydo)'yu devlet başkanı olarak tanımayacağını duyurdu.





ulusal.com.tr