İtalya'da banka soygunu: Zanlılar açtıkları delikten kanalizasyon şebekesine firar etti

Napoli kent merkezindeki Medaglie d'Oro Meydanı’nda bulunan Credit Agricole şubesi öğle saatlerinde silahlı en az üç şahıs tarafından işgal edildi. Şube içerisindeki personel ve müşterilerden oluşan 25 kişiyi rehin alan saldırganlar polisle yaklaşık iki saat süren bir müzakere sürecine girdi. İtalyan güvenlik birimlerinin müdahalesiyle rehineler yerel saatle 13.30 sularında serbest bırakıldı. İtfaiye ekiplerinin pencereleri kırarak tahliye ettiği vatandaşlardan altısı şok belirtileri nedeniyle tıbbi gözetim altına alınırken olayda ağır yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.

ÖZEL HAREKAT BASKINI VE YERALTI FİRARI

Rehinelerin tahliye edilmesinin ardından Toskana bölgesinden hava yoluyla sevk edilen Carabinieri özel operasyon birimleri (GIS) banka şubesine baskın düzenledi. Ses bombaları eşliğinde gerçekleştirilen operasyonda binaya giren ekipler zanlıların banka zemininde açtıkları bir delik vasıtasıyla yeraltı tünellerine indiklerini saptadı. Soyguncuların kanalizasyon şebekesini kullanarak izlerini kaybettirdikleri değerlendirilirken bölgede helikopter destekli geniş çaplı arama faaliyetleri başlatıldı.

KİRALIK KASALAR HEDEF ALINDI

Soygunun mali boyutuna dair incelemeler sürüyor. İlk belirlemelere göre şüpheliler bankadaki nakit para trafiğinden ziyade kiralık kasaların bulunduğu bölmeye odaklandı. Çok sayıda özel kiralık kasanın boşaltıldığı tespit edilirken çalınan ziynet eşyası ve değerli varlıkların toplam değeri henüz netleştirilemedi. İtalyan emniyet birimleri kaçış güzergahındaki kanalizasyon kapakları ve çevredeki güvenlik kameraları üzerinden teknik incelemelerini derinleştiriyor.