İtalya'da göçmen teknesi battı! 45 kişiden 41'i hayatını kaybetti

Göçmenlerin bir umut olarak çıktığı yollardan biri daha acı haberle sonlandı.

İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne battı. Gelişmeyi, İtalyan ANSA haber ajansı duyurdu.

Tunus'un Safakes kentinden yola çıkan, düzensiz göçmenleri taşıyan tekne, yola çıktıktan 6 saat sonra İtalya'daki Lampedusa Adası açıklarında alabora olarak battı.

Batan teknede 41 kişi hayatını kaybederken, 4 göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Hayatta kalmayı başaran kişiler, yola 45 kişiyle çıktıklarını ve aralarında 3 çocuk olduğunu belirtti.

Aynı bölgede 6 Ağustos'ta da batan bottaki bir kadın ve çocuğun cansız bedenine ulaşılmıştı. 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın kişi öldü ya da denizde kayboldu.