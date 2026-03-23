İtalya'da referandum sonuçlandı

Pazar günü gerçekleştirilen oylamada ortaya çıkan tablo, hükümetin yargı üzerindeki yapılandırma planlarının halk nezdinde karşılık bulmadığını gösterdi:

51,4 milyon seçmenin bulunduğu ülkede sandığa gidiş oranı yüzde 58,9 olarak gerçekleşti.

Sandıkların tamamına yakınının sayılmasıyla birlikte "Hayır" oyları yüzde 53,7 seviyesine ulaşırken, hükümetin desteklediği "Evet" bloğu yüzde 46,2’de kaldı.

Reddedilen paket; yargıçlık ve savcılık mesleklerinin birbirinden tamamen ayrılmasını, atama ve disiplin süreçlerini yöneten konseyin bölünmesini ve anayasada yargı erkinin işleyişine dair kritik değişiklikleri öngörüyordu.

MELONİ’DEN "SAYGI" MESAJI

Referandum sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte İtalyan siyasetinde kartlar yeniden karılmaya başlandı:

Başbakan Meloni: Yayınladığı video mesajda sonucu "modernleşme fırsatının kaçırılması" olarak niteledi ve üzüntüsünü dile getirdi. Ancak halkın kararına saygı duyduklarını belirterek, hükümetin kararlılıkla yoluna devam edeceğini vurguladı.

Sol Muhalefet (PD): Demokratik Parti lideri Elly Schlein, sonucu bir zafer olarak niteleyerek, "Ülkenin çoğunluğu yanlış bir reformu durdurdu. Hükümete karşı alternatif bir çoğunluk zaten mevcut" açıklamasında bulundu.

İSTİFA HATIRLATMASI

Eski Başbakan Renzi, 2016 yılında benzer bir referandum yenilgisi sonrası istifa ettiğini hatırlatarak, Meloni’nin bu "ezici yenilgi" karşısında takınacağı tutumu sorguladı.

İTALYAN BASINININ OKUMASI: "İLK ÇATLAK"

Ülkenin önde gelen medya kuruluşları, referandumu Meloni iktidarının sarsılmaz imajındaki ilk çatlak olarak değerlendirdi:

La Repubblica: "Meloni'nin ilk gerçek yenilgisi; 14 milyon 'Hayır' oyu reformu geri çevirdi."

Il Fatto Quotidiano: "İtalyanlar anayasayı korudu, 'Hayır' oyları ezici bir çoğunlukla kazandı."