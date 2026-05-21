İtalya'dan AB'ye 'İsrail'e yaptırım' çağrısı: Skandal görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik şiddet içerikli paylaşımları sebebiyle İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında Avrupa Birliği'ne resmi yaptırım talebini iletti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İtalya'dan AB'ye 'İsrail'e yaptırım' çağrısı: Skandal görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı
Yayınlanma:

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in sosyal medya platformları üzerinden Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muamele ve aşağılayıcı tavırlarını gösteren paylaşımları, İtalya ile İsrail arasında gerilime yol açtı. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, yaşanan gelişmelerin ardından X platformundaki hesabından bir açıklama yayımladı.

Avrupa Birliği nezdinde harekete geçtiklerini duyuran Tajani, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İtalya hükümeti adına, AB Dışişleri Bakanları’nın bir sonraki toplantısında İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'e yönelik yaptırımların gündeme alınmasını AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan resmen talep ettim. Bu talep, filoya karşı gerçekleştirilen kabul edilemez eylemler nedeniyle yapıldı. Aktivistlerin uluslararası sularda alıkonulması, baskı ve aşağılayıcı muameleye maruz bırakılması ve en temel insan haklarının ihlal edilmesi buna dahildir."

BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI

Ben-Gvir’in paylaştığı söz konusu görüntüler İtalya kamuoyunda geniş yankı buldu. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Dışişleri Bakanı Tajani, aktivistlere yönelik tavrı "kabul edilemez" olarak nitelendirerek İsrail yönetiminden resmi bir özür talep etti. Siyasi tepkilerin ardından İsrail'in Roma Büyükelçisi Jonathan Peled, İtalya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Görüşmede İtalyan hükümetinin olaya ilişkin güçlü protestosu İsrailli diplomata resmi yollarla iletildi.

Diplomatik adımların yanı sıra olayın hukuki boyutu da genişliyor. Roma Cumhuriyet Başsavcılığı, Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu'nun ilk olarak 29 Nisan'da alıkonulmasıyla ilgili bir soruşturma yürütüyor. İsrailli Bakan Ben-Gvir'in paylaştığı videonun, bu soruşturma kapsamında delil dosyasına gireceği basına yansıdı.

Bununla birlikte, Küresel Sumud Filosu'nun İtalya'daki temsilciliğine bağlı hukuk ekibi, savcılığa başvurarak "insan kaçırma" suçlamasıyla yeni bir şikayette daha bulundu.

NE OLMUŞTU?

Krize neden olan görüntüler, İsrail güvenlik güçlerinin aktivistleri tuttuğu Aşdod Limanı'nda kaydedildi. Dün Ben-Gvir'in kişisel X hesabından paylaştığı videoda, aşırı sağcı bakanın limandaki geçişi sırasında bir kadın aktivist "Özgür Filistin" diyerek tepki gösteriyor. Bu sözlerin hemen ardından İsrail polisinin kadına sert bir şekilde müdahale ederek onu yere yatırdığı anlar kameraya yansıyor. Görüntülerde, polisin müdahalesi sürerken Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." şeklindeki sözleri duyuluyor.

Gazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildiGazeteci Alican Uludağ’ın tahliyesine karar verildiGündem
Kilosu 12 bin lirayı buluyor! 'Topraktan çıkan altın' salep hasadı başladıKilosu 12 bin lirayı buluyor! 'Topraktan çıkan altın' salep hasadı başladıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

italya israil filistin
Günün Manşetleri
İçişleri Bakanlığı'ndan 'HAYAT 112 ACİL' uygulaması
Önemli açıklamalar
Tokat'ta 4 binden fazla hane boşaltıldı!
Şanlıurfa merkezli 7 ilde sahte çürük raporu operasyonu
11 yılda ülke ekonomisine 5,9 milyar lira tasarruf
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Türkiye'de doğum oranlarında büyük düşüş
4 ayda 170 bin firmaya 1,1 milyar TL ceza
Aile yılında Kocaeli’den Türkiye’ye örnek proje
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem!
Çok Okunanlar
800 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 800 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Şiddetli sağanak bir ili daha vurdu Şiddetli sağanak bir ili daha vurdu
Prof. Dr. Doğan Perinçek o fayı işaret etti: "Önümüzdeki 2 yıl daha sürecek" Prof. Dr. Doğan Perinçek o fayı işaret etti: "Önümüzdeki 2 yıl daha sürecek"
Okan Buruk’un listesindeki 5 yerli futbolcu Okan Buruk’un listesindeki 5 yerli futbolcu
Altın fiyatlarında hareketli saatler! 21 Mayıs gram, çeyrek ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Altın fiyatlarında hareketli saatler! 21 Mayıs gram, çeyrek ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu?