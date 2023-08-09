İtalya'dan yeni vergi uygulaması! Bankalardan kazanç vergisi alınacak

Bankalar kârlarına kâr katarken İtalya önemli bir karar aldı.

İtalya’da hükümet, yüksek faiz oranlarından büyük kârlar elden eden bankalardan bir kereye mahsus olarak yüzde 40 kazanç vergisi alacak.

Karar sonrası ülkenin mortgage yani ev kredisi veren büyük bankalarının hisselerinde düşüş yaşandı.

Ülkenin en büyük iki bankası Intesa Sanpaolo’un hissesi yüzde 8, UniCredit’inki ise yüzde 6,5 azaldı.

Hükümet bir kerelik vergiden gelecek olan gelirin yüksek faiz oranlarından mağdur olan ailelere harcanacağını açıkladı.