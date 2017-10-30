Erbil'de iç karışıklık tırmanıyor. Mesut Barzani 1 Kasım itibariyle görevi bırakacağını açıkladı. Erbil parlamentosunda da gerin anlar yaşandı. KDP yanlısı bir grup parlamentoya girmeye çalıştı. Zaho ilçesinde de KYB ve Goran partilerine ait binalar ateşe verildi. Bu arada Barzani'nin en yakınındaki isimlerden Fransa'nın eski diplomatı Frederic Tissot, "Onu yanlış yönlendirdik" itirafında bulundu

Bölünme referandumu hezimetle sonuçlanan Erbil, siyasi krizin pençesinde.



Başarısızlığın mimarı olarak gösterilen Bölgesel Yönetim Başkanı Mesut Barzani görevi bırakıyor. Barzani Erbil parlamentosuna gönderdiği mektupda, 1 Kasım itibarıyla sona eren başkanlık görevine "devam etmeyeceğini ve süresinin uzatılmasını da kabul etmediğini" bildirdi.



Oturumda, Barzani'nin yetkileri, parlamento ve Adalet Konseyi'ne devredildi.



Barzani'nin mektubunun okunduğu parlamentoda da gerginlik yaşandı. KDP yanlsı bir grup, silahlarla parlamentoya girmeye çalıştı. Bahçede havaya ateş açan gruba yerel güvenlik güçleri müdahale etti.





Eylemcilerin hedefinde muhalefetin başını çeken Goran Hareketi vardı.Zaho'da da Goran Hareketi ve KYB'nin parti binaları ateşe verildi. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.Bu arada Barzani'nin en yakınındaki isimlerden Fransa'nın eski diplomatı Frederic Tissot, "Onu yanlış yönlendirdik" itirafında bulundu. Referandumdan bir gün sonra çekilen bu kare ile akıllarda kalan Tissot, "Evet, eleştirenler haklı. Barzani'yi yanlış yönlendirdik. Referandumdan Kürt halkı için çıkan sonuca bakın! Verilen akıllar yanlıştı. Bu benim için onur değil, utanç." ifadelerini kullandı.HaberTürk'e konuşan Tissot, 1920'lerden beri ilk kez toprak kaybedildiğini Kerkük'ü geri almanın da mümkün görünmediğini söyledi.