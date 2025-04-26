İtiraflarıyla dünyayı sarsmıştı: Epstein davasının kilit ismi intihar etti

ABD'de milyarder iş insanı Jeffrey Epstein’in kurduğu cinsel istismar ağına karşı en önemli davalardan birinin başrolünde yer alan Virginia Giuffre’den acı haber geldi. Giuffre’nin basın danışmanı Dini von Mueffling, 41 yaşındaki kadının Batı Avustralya’daki çiftliğinde hayatına son verdiğini doğruladı.

Mueffling, Giuffre'yi "sevgi dolu, bilge ve komik" biri olarak tanımlarken, “Onu temsil etmek hayatımın ayrıcalığıydı” ifadelerini kullandı.

AİLESİNDEN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Virginia Giuffre'nin ailesi yaptığı açıklamada, kızlarının yaşamı boyunca karşılaştığı tüm zorluklara rağmen güçlü bir ışık saçtığını belirterek, "Hayatında karşılaştığı tüm zorluklara rağmen, parlak bir şekilde parladı. Onu çok özleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Virginia Giuffre'nin avukatlarından Sigrid McCawley yaptığı açıklamada "Onun cesareti beni daha fazla mücadele etmeye itti ve gücü hayranlık uyandırıcıydı. Dünya bugün inanılmaz bir insanı kaybetti. Huzur içinde yat, benim tatlı meleğim." diye konuştu.

Virginia Giuffre, yalnızca Epstein davası değil, aynı zamanda İngiltere Kraliyet Ailesi'ni de sarsan bir hukuk sürecinin merkezinde yer alıyordu. Giuffre, 2021 yılında Prens Andrew’a karşı New York'ta açtığı davada, Prens’in kendisini 17 yaşındayken rızası olmadan taciz ettiğini öne sürmüştü.

Giuffre’nin iddiaları, Epstein ağına dair uluslararası soruşturmaları derinleştirmiş ve dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı.