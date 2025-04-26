İtiraflarıyla dünyayı sarsmıştı: Epstein davasının kilit ismi intihar etti

Jeffrey Epstein davasında ana davacı olan Virginia Giuffre, Avustralya’daki çiftliğinde hayatını kaybetti. Henüz 41 yaşında yaşamını yitiren Giuffre, yıllardır Epstein ağına karşı mücadelesiyle tanınıyordu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İtiraflarıyla dünyayı sarsmıştı: Epstein davasının kilit ismi intihar etti
Yayınlanma:

ABD'de milyarder iş insanı Jeffrey Epstein’in kurduğu cinsel istismar ağına karşı en önemli davalardan birinin başrolünde yer alan Virginia Giuffre’den acı haber geldi. Giuffre’nin basın danışmanı Dini von Mueffling, 41 yaşındaki kadının Batı Avustralya’daki çiftliğinde hayatına son verdiğini doğruladı.

Mueffling, Giuffre'yi "sevgi dolu, bilge ve komik" biri olarak tanımlarken, “Onu temsil etmek hayatımın ayrıcalığıydı” ifadelerini kullandı.

AİLESİNDEN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Virginia Giuffre'nin ailesi yaptığı açıklamada, kızlarının yaşamı boyunca karşılaştığı tüm zorluklara rağmen güçlü bir ışık saçtığını belirterek, "Hayatında karşılaştığı tüm zorluklara rağmen, parlak bir şekilde parladı. Onu çok özleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Virginia Giuffre'nin avukatlarından Sigrid McCawley yaptığı açıklamada "Onun cesareti beni daha fazla mücadele etmeye itti ve gücü hayranlık uyandırıcıydı. Dünya bugün inanılmaz bir insanı kaybetti. Huzur içinde yat, benim tatlı meleğim." diye konuştu.

Virginia Giuffre, yalnızca Epstein davası değil, aynı zamanda İngiltere Kraliyet Ailesi'ni de sarsan bir hukuk sürecinin merkezinde yer alıyordu. Giuffre, 2021 yılında Prens Andrew’a karşı New York'ta açtığı davada, Prens’in kendisini 17 yaşındayken rızası olmadan taciz ettiğini öne sürmüştü.

Giuffre’nin iddiaları, Epstein ağına dair uluslararası soruşturmaları derinleştirmiş ve dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı.

Almanya'da kan davası dehşeti: Ailesinin gözü önünde katledildilerAlmanya'da kan davası dehşeti: Ailesinin gözü önünde katledildilerGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Günün Manşetleri
Türkiye’den BM Güvenlik Konseyine çağrı
Toplu taşıma 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta ücretsiz olacak
Meteoroloji 50 ili uyardı
Doğu Perinçek, Önder'le görüşmesini anlattı
Metro İstanbul'da grev aşamasına gelindi
Ulusal Kanal sordu, halk yanıtladı
İran’dan Washington’a net mesaj
Şişecam’da grev kararı
Tarım Bakanlığı ifşa etti
Türkiye ve Rusya’dan Suriye gündemli görüşme
Çok Okunanlar
Hasar tespiti başvurusu nasıl yapılır? Hasar tespiti başvurusu nasıl yapılır?
Altın fiyatları yeniden hareketlendi Altın fiyatları yeniden hareketlendi
Akaryakıtta son durum ne? Akaryakıtta son durum ne?
Devler sahnede! Devler sahnede!
Emeklilere bayram müjdesi: İkramiyeler ne zaman yatacak? Emeklilere bayram müjdesi: İkramiyeler ne zaman yatacak?