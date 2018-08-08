Kolombiya'nın en genç devlet başkanı Ivan Duque göreve başladı. Duque, yemin töreni sırasında önceliklerini açıkadı.

Kolombiya'nın son 70 yıllık tarihinde en genç devlet başkanı olan 42 yaşındaki Ivan Duque, yemin ederek göreve başladı.



Duque için 10'u devlet başkanı olmak üzere 17 ülkeden gelen üst düzey temsilciler törene katıldı.



Yemin töreni sırasında önceliğinin yolsuzlukla mücadele ve ekonominin canlandırılması olduğunu belirtti Duque. Seçim sürecinde vaadettiği üzere FARC yani Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri ile yapılan anlaşmayı değiştireceğini vurguladı. "Hepimiz yasa dışı gruplarla savaşmak için bir araya geldik." dedi.



FARC ile varılan barış anlaşması çerçevesinde, 21 Temmuz'da, 8 eski gerilla Kongrede yemin ederek siyasi hayata adım atmıştı.



Yeni lideri bekleyen bir diğer zorlu konu da Venezuela ile ilişkiler. Komşusu Venezuela'nın lideri Nicolas Maduro'un kendisine karşı düzenlenen suikast girişiminden dolayı Kolombiya'nın eski devlet başkanı Manuel Santos'u ağır şekilde suçlaması iki ülke arasında gerginliğe neden oldu.



Ivan Duque, Haziran ayında yapılan seçimlerde rakibi Gustavo Petro'ya karşı oyların yüzde 54'ünü alarak seçilmişti.



ulusal.com.tr