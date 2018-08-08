banner988
Türkiye , Trakya'da düşünülen santrali Çin ile yapacak
Türkiye , Trakya'da düşünülen santrali Çin ile yapacak
Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
Haftada 150 bin lira kazanan bahis çetesi çökertildi
Haftada 150 bin lira kazanan bahis çetesi çökertildi
Marmara'da sağanak uyarısı
Marmara'da sağanak uyarısı

Ivan Duque, göreve başladı

Kolombiya'nın en genç devlet başkanı Ivan Duque göreve başladı. Duque, yemin töreni sırasında önceliklerini açıkadı.

Ivan Duque, göreve başladı

Kolombiya'nın son 70 yıllık tarihinde en genç devlet başkanı olan 42 yaşındaki Ivan Duque, yemin ederek göreve başladı.

Duque için 10'u devlet başkanı olmak üzere 17 ülkeden gelen üst düzey temsilciler törene katıldı.

Yemin töreni sırasında önceliğinin yolsuzlukla mücadele ve ekonominin canlandırılması olduğunu belirtti Duque. Seçim sürecinde vaadettiği üzere FARC yani Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri ile yapılan anlaşmayı değiştireceğini vurguladı. "Hepimiz yasa dışı gruplarla savaşmak için bir araya geldik." dedi.

FARC ile varılan barış anlaşması çerçevesinde, 21 Temmuz'da, 8 eski gerilla Kongrede yemin ederek siyasi hayata adım atmıştı.

Yeni lideri bekleyen bir diğer zorlu konu da Venezuela ile ilişkiler. Komşusu Venezuela'nın lideri Nicolas Maduro'un kendisine karşı düzenlenen suikast girişiminden dolayı Kolombiya'nın eski devlet başkanı Manuel Santos'u ağır şekilde suçlaması iki ülke arasında gerginliğe neden oldu. 

Ivan Duque, Haziran ayında yapılan seçimlerde rakibi Gustavo Petro'ya karşı oyların yüzde 54'ünü alarak seçilmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Kolombiya #Ivan Duque
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.