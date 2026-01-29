Jackie Chan vasiyetini açıkladı: "Öldüğüm gün açın"

Dünyaca ünlü oyuncu Jackie Chan, katıldığı galada hayranlarını etkileyen bir hazırlığını paylaştı. Ünlü yıldızın "öldüğüm gün açın" dediği vasiyeti, merak konusu oldu.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Jackie Chan vasiyetini açıkladı: "Öldüğüm gün açın"
Yayınlanma: Güncellenme:

Aksiyon sinemasının efsane ismi Jackie Chan, katıldığı film galasında hayatına ve geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. 71 yaşındaki oyuncu, vefatından sonra yayımlanmasını istediği özel bir mesaj ve şarkı kaydettiğini paylaştı.

Son yıllarda yakın dostlarını kaybetmesinin hayata bakışını değiştirdiğini belirten Chan, duygularını neden bir şarkıda topladığını şu sözlerle açıkladı: "Ne söylemek istiyorsam şimdi söylemeliyim, ne yapmak istiyorsam hemen yapmalıyım." 

KAYIT ŞİMDİLİK GİZLİ TUTULUYOR

Ünlü aktör, kaydın ailesi ve menajerlik ekibinin isteğiyle şimdilik gizli tutulduğunu ancak vasiyetinin net olduğunu belirtti. Chan, hazırladığı şarkı ve mesaj için "Öldüğüm gün açın" talimatını verdiğini söyleyerek, bu çalışmanın ancak hayatını kaybettiği gün yayımlanacağını belirtti.

GAZZE’Yİ HATIRLATTI

Usta oyuncu, hayata karşı duyduğu minneti ifade ederken dünyadaki zorluklara da değindi. Gazze'deki bir çocuğun "Burada çocuklar büyüyemiyor" sözlerini hatırlatan Chan, kendi durumunu şu cümleyle özetledi: "Biz yaşlı insanlar aslında çok şanslıyız."

Eyüpsultan'da torun dehşeti! "Gezmeye çıkarıyorum" dedi, anneannesini katlettiEyüpsultan'da torun dehşeti! "Gezmeye çıkarıyorum" dedi, anneannesini katlettiYurt
Jackie Chan
Günün Manşetleri
Çerçioğlu’ndan Özgür Özel’e suç duyurusu
Fırtına, yoğun kar ve sel riski...
İstanbul Valisi'nden trafik çilesine "Ramazan" formülü
Gümrük Birliği'nde 29 kriz başlığından 15'i çözüldü
Bölünmüş yol ağımız Dünya çevresinin 4'te 3'üne ulaştı!
1 Şubat'ta "doğrulama" dönemi başlıyor!
İşsizlikte 0,8 puanlık düşüş, işte son veriler...
Kars'ta şafak vakti fuhuş operasyonu
Son 5 günde 19 ilde dev operasyon
2026'nın ilk MGK'sı bitti
Çok Okunanlar
Herkes kendi memleketinde yaşasaydı Türkiye'nin nüfusu nasıl olurdu? Herkes kendi memleketinde yaşasaydı Türkiye'nin nüfusu nasıl olurdu?
Meteorolojiden 15 şehre uyarı: Yarın o iller beyaza teslim Meteorolojiden 15 şehre uyarı: Yarın o iller beyaza teslim
300 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı! 300 bin TL'nin aylık getirisi dudak uçuklattı!
Taşıt kredisinde büyük fark! Taşıt kredisinde büyük fark!
FCSB - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? FCSB - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?