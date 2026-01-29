Jackie Chan vasiyetini açıkladı: "Öldüğüm gün açın"

Aksiyon sinemasının efsane ismi Jackie Chan, katıldığı film galasında hayatına ve geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. 71 yaşındaki oyuncu, vefatından sonra yayımlanmasını istediği özel bir mesaj ve şarkı kaydettiğini paylaştı.

Son yıllarda yakın dostlarını kaybetmesinin hayata bakışını değiştirdiğini belirten Chan, duygularını neden bir şarkıda topladığını şu sözlerle açıkladı: "Ne söylemek istiyorsam şimdi söylemeliyim, ne yapmak istiyorsam hemen yapmalıyım."

KAYIT ŞİMDİLİK GİZLİ TUTULUYOR

Ünlü aktör, kaydın ailesi ve menajerlik ekibinin isteğiyle şimdilik gizli tutulduğunu ancak vasiyetinin net olduğunu belirtti. Chan, hazırladığı şarkı ve mesaj için "Öldüğüm gün açın" talimatını verdiğini söyleyerek, bu çalışmanın ancak hayatını kaybettiği gün yayımlanacağını belirtti.

GAZZE’Yİ HATIRLATTI

Usta oyuncu, hayata karşı duyduğu minneti ifade ederken dünyadaki zorluklara da değindi. Gazze'deki bir çocuğun "Burada çocuklar büyüyemiyor" sözlerini hatırlatan Chan, kendi durumunu şu cümleyle özetledi: "Biz yaşlı insanlar aslında çok şanslıyız."