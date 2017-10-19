Japonya'nın güneyinde 6.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Merkezi'nin bildirdiğine göre Japonya'nın güneyinde 6.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi.



Depremin, Japonya'nın Kyushu adasına 682 km uzaklıkta ve 10 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.



Zarar ya da kayıpla ilgili henüz bir bilgi verilmedi.



ulusal.com.tr