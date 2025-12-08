Japonya açıklarında 7,6’lık deprem paniği! Tsunami uyarısı yapıldı

Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki sarsıntı Japonya’yı alarma geçirirken, yetkililer tsunami uyarısı yayımladı.

Yayınlanma:

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Japonya’nın Aomori eyaletine bağlı Misawa bölgesinin 73 kilometre kuzeydoğusunda 7,6 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sarsıntının yaklaşık 53 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.

TSUNAMİ UYARISI VERİLDİ

Depremin ardından Japonya'nın doğu kıyıları için tsunami uyarısı yayımlandı. Yetkililer kıyı kesimlerinde yaşayanlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Bölgede yürütülen ilk incelemelerde herhangi bir can veya mal kaybı tespit edilmediği aktarıldı.

