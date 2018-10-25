Japonya Başbakanı Shinzo Abe Çin'e gitti.. 3 günlük resmi ziyaret kapsamında temaslarda bulanacak Abe'nin Çin gezisi bölgesel barış ve iki ülke ilişkileri açısından kritik önemde görülüyor.

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 3 günlük resmi ziyaret için Çin'in başkenti Pekin'e geldi. Bu son 7 yıl içinde Japon Başbakanı'nın Çin'i ilk resmi ziyareti. Abe, mevkidaşı Çin Başbakanı Li Keqiang (Li Kıçiang) tarafından karşılandı. Görüşmelerin iki ülke ilişkilerini geliştireceği öngörülüyor.



Başbakanlar, Çin ile Japonya arasında yapılan Barış ve Dostluk Anlaşması'nın 40. Yılı olması sebebiyle düzenlenen törene katıldı. Törende iki ülkeden 800 temsilci hazır bulundu. 40 yaşındaki anlaşmanın önemi her iki devletin de ilişkilerinde barışı esas alması ve sorunların barışçıl yöntemlerle aşılması konusunda taahhütte bulunmuş olması.



Doğu Çin Denizi'nde 5 ada ve 3 kayalıktan oluşan takımadalar, Çin ve Japonya arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Doğu Çin Denizi'ndeki münhasır ekonomik bölgeler sorunu Shinzo Abe'nin Japonya'da hükümet olmasının ardından da devam etmişti.



Japonya, takımadaların kendi kara suları içinde bulunduğunu ileri sürüyor ve adaların bulunduğu bölgeye gözetleme gemileri gönderen Çin'i, kara sularını ihlal etmekle suçluyor. Adalar yakınlarında devriye gezen Japon ve Çin gemileri, sık sık birbirlerine uyarı gönderiyor.



Abe'nin Çin ziyareti bölge barışı ve Çin ile Japonya arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi açısından kritik önemde görülüyor.



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