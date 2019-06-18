banner1005
Trabzon Araklı'daki selle ilgili valilikten açıklama
Trabzon Araklı'daki selle ilgili valilikten açıklama
Aydın Doğan hakkında karar verildi
Aydın Doğan hakkında karar verildi
Sanayi üretimi azaldı
Sanayi üretimi azaldı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusunda 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem

Kyodo haber ajansının haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı, Yamagata açıklarında 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Japon yayın kuruluşu NHK, halka sahil kesiminden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Yamagata, Niigata bölgeleri ile İşikava bölgesinin kuzeyinde dalgaların bir metre yüksekliğinde kıyıya vurması bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #japonya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.