Japonya'da aşırı sıcak nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Japonya'yı 9 Temmuz'dan bu yana etkisi altına alan aşırı sıcak nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.



Kyodo'nun haberine göre, iç kesimlerde sıcaklığın 40,7 dereceyi bulduğu ülkede bugün 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle aşırı sıcağa bağlı ölümler 30'a çıktı.



Japonya'da 10 binden fazla kişinin de aşırı sıcağa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.



Aşırı sıcaktan en fazla Okayama, Hiroşima ve Ehime bölgelerinin etkilendiği kaydedildi.



Japonya Meteoroloji Dairesi, birkaç gün daha sürmesi beklenen sıcaklar nedeniyle vatandaşlara serin ortamlarda bulunmaları ve bol su tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.



Japonya'da ay başında aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinde 222 kişi yaşamını yitirmişti.