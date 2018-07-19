banner982
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim için istenen ceza belli oldu
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim için istenen ceza belli oldu
Yıl sonu cari açık beklentisi yükseldi
Yıl sonu cari açık beklentisi yükseldi
Akar'dan ilk ziyaret sıfır noktasına
Akar'dan ilk ziyaret sıfır noktasına

Japonya'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor

Japonya'da aşırı sıcak nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Japonya'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor

Japonya'yı 9 Temmuz'dan bu yana etkisi altına alan aşırı sıcak nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Kyodo'nun haberine göre, iç kesimlerde sıcaklığın 40,7 dereceyi bulduğu ülkede bugün 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle aşırı sıcağa bağlı ölümler 30'a çıktı.

Japonya'da 10 binden fazla kişinin de aşırı sıcağa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Aşırı sıcaktan en fazla Okayama, Hiroşima ve Ehime bölgelerinin etkilendiği kaydedildi.

Japonya Meteoroloji Dairesi, birkaç gün daha sürmesi beklenen sıcaklar nedeniyle vatandaşlara serin ortamlarda bulunmaları ve bol su tüketmeleri tavsiyesinde bulundu.

Japonya'da ay başında aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinde 222 kişi yaşamını yitirmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #japonya #sıcaklık
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.