Reuters: Hollanda Türkiye büyükelçisini resmi olarak çekti
Reuters: Hollanda Türkiye büyükelçisini resmi olarak çekti
İran Cumhurbaşkanlığı önünde silah sesleri
İran Cumhurbaşkanlığı önünde silah sesleri
9 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
9 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Galatasaray'da flaş CHP gelişmesi! İstifası istendi
Galatasaray'da flaş CHP gelişmesi! İstifası istendi

Japonya'da askeri helikopter düştü!

Son dakika haberine göre, Japonya'nın güneyinde bir askeri helikopter özel yerleşim alanında, anaokulun yanındaki binaya düştü

Japonya'da askeri helikopter düştü!

Japonya'nın güneyindeki yerleşim alanlanına askeri helikopter düştü. Anaokul yakınındaki bir ev yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri bölgeye gönderildi.

Anaokulunda hiçbir çocuğun zarar görmediği belirtildi.



Japon Savunma Bakanı Itsunori Onodera, kazayı doğruladı. 

 

Etiketler; #japonya #askeri helikopter
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.