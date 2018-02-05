Japonya'nın güneyindeki yerleşim alanlanına askeri helikopter düştü. Anaokul yakınındaki bir ev yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri bölgeye gönderildi.
Anaokulunda hiçbir çocuğun zarar görmediği belirtildi.
Japon Savunma Bakanı Itsunori Onodera, kazayı doğruladı.
Son dakika haberine göre, Japonya'nın güneyinde bir askeri helikopter özel yerleşim alanında, anaokulun yanındaki binaya düştü
Japonya'nın güneyindeki yerleşim alanlanına askeri helikopter düştü. Anaokul yakınındaki bir ev yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri bölgeye gönderildi.