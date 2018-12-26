Japonya, hayvan hakları savunucuları ve çevrecilerin tepkilerine rağmen yaklaşık 30 yıllık balina avlama yasağını kaldırıyor. Japonya'da Temmuz 2019'dan itibaren balina avcılığına başlanacak.

Japonya ticari balina avcılığına yeniden başlıyor.



Tokyo, 1986'da balinaların neslinin korunması için ticari av yasağı getiren Uluslararası Balina Avcılığı Komisyonu'ndan (IWC) çıkacağını açıkladı. Japonya, 1951 yılından bu yana Komisyon üyesiydi.



Ancak Japonya, hayvan hakları savunucuları ve çevrecilerin tepkilerine rağmen yaklaşık 30 yıllık balina avlama yasağını kaldırıyor. Temmuz 2019'dan itibaren balina avcılığına başlanacağı duyuruldu.



Japon yetkililer balina yemenin ülke kültürünün bir parçası olduğunu savunuyor. Hükümet sözcüsü Yoshihide Suga, ticari balina avcılığının Japon karasuları ve ekonomik bölgesiyle sınırlı kalacağını söyledi.



Çevreciler ve hayvan hakları savunucuları ise bu kararın çok ciddi sonuçları olacağı konusunda uyarıyor.



Yasağın kaldırılması, çok sayıda farklı balina türünün de serbestçe avlanabileceği anlamına geliyor.



Japonya'da sahil kesiminde yaşayan topluluklar yüzyıllar boyunca balina avcılığı yaptı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ana et kaynağının balina olmasıyla tüketimi de hızla arttı.



ulusal.com.tr