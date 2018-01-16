BBC'nin haberine göre, Japonya'nın Gamagori kentindeki bir pazarda 5 paket balon balığı, zehirli madde içeren karaciğerleri temizlenmeden satıldı.
Durum farkına varıldıktan sonra paketlerden sadece 3'ü bulunurken, yetkililer acil anons sistemi aracılığıyla balon balığı tüketilmemesi uyarısı yaptı.
Balon balığının karaciğerleri, yumurtalıkları ve derisi tetrodotoksin adında ölümcül bir zehir içeriyor.
Balığın yemeğe hazırlanması için özel bir eğitim ve lisansa sahip olunması gerekiyor.
Sinir sistemini etkileyen ölümcül tetrodotoksinin panzehiri bulunmuyor.
Japonya'nın Gamagori kentinde vatandaşlara balon balığı tüketmemeleri uyarısında bulunuldu.
BBC'nin haberine göre, Japonya'nın Gamagori kentindeki bir pazarda 5 paket balon balığı, zehirli madde içeren karaciğerleri temizlenmeden satıldı.
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