Japonya'da, Maebashi kentinden bir dağ yolunu kontrol etmek için hareket eden helikopterin, Gunma ve Nagano sınırı yakınlarında düştüğü kurtarma çalışmalarında 9 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Japonya'da, dün irtibatın kesildiği arama kurtarma helikopterindeki 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Kyodo ajansının haberine göre, yetkililer, irtibatın kesildiği, Gunma bölgesel yönetimine ait Bell 412EP tipi arama kurtarma helikopterindeki 9 kişinin öldüğünü açıkladı.



Maebashi kentinden, dün yerel saatle 09.15'de, bir dağ yolunu kontrol etmek için hareket eden helikopterin, Gunma ve Nagano sınırı yakınlarında düştüğü duyuruldu.



Helikopterin düşmesi sonucu dün 2 kişinin öldüğü belirtilirken, yaklaşık 160 kurtarma görevlisi, polis ve Öz Savunma Kuvvetleri personelinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarında bu sabah 7 kişinin cesedine ulaşıldığı haberi paylaşıldı.



Helikopterin düşme nedeni henüz bilinmiyor.