Japonya'nın birçok bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 119 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer toprak kaymaları yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Japonya Başbakanı Şinzo Abe de çalışmalarla ilgili olarak, "Adeta zamana karşı yarışıyoruz" dedi.

Japonya'nın batısı ile orta kesiminde şiddetli yağışın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında en az 119 kişi yaşamını yitirdi.



Yangın ve Afet Yönetimi Dairesi felakete ilişkin açıklama yaptı. Sivil savunma, sahil güvenlik, polis ve itfaiyenin dahil olduğu arama kurtarma çalışmalarına 73 bin personelin katıldığı açıklandı. Tahliye merkezlerinde kalan kişi sayısının da 23 bin olduğu bildirildi.



Yetkililer 11 bölgede 267 bin haneye su verilemediğini, otoyolların sel sularıyla kaplandığını, birçok yerde tren seferlerinin yapılamadığını açıkladı.



Sel ve toprak kaymalarındaki can kayıpları, Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde oldu.



Japonya Başbakanı Şinzo Abe ilgili bakanlıklarla kriz toplantısı yaptı. Başbakan seller altında kalan bölgelerdeki çalışmalarla ilgili olarak, "Yardım ve kurtarma çalışmalarında adeta zamana karşı yarışıyoruz" dedi.



Aşırı yağış ve seller yüzünden bölgedeki Japon Panasonic ve Mazda şirketleri üretimi durdurmak zorunda kaldı. Amazon'un da çalışmalarını bir süreliğine askıya aldığı belirtildi.



Yetkililer yağışların etkisinin azalmasına rağmen, zeminin fazla yağış alması nedeniyle toprak kaymaları yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.



ulusal.com.tr