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Japonya'da felaket: 60 ölü

Japonya'nın batısı ile orta kesimini etkisi altına alan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 60'ı geçti.

Japonya'da felaket: 60 ölü

Kyodo'nun haberine göre, ülkede sel ve toprak kaymalarında 60'dan fazla kişi yaşamını yitirdi.

Japonya hükümet sözcüsü Yoşihide Suga, sellerde çoğu Hiroşima'da olmak üzere 92 kişinin kaybolduğunu, genişletilen arama kurtarma çalışmalarına, 54 bin kişilik sivil savunma, sahil güvenlik, polis ve itfaiye ekiplerinin katıldığını açıkladı. 

Japonya Meteoroloji Dairesi, bugün Ehime ve Koçi bölgelerinde şiddetli yağış öngörürken, Gifu'da acil durum uyarısının sürdüğü kaydedildi.

Ülkede yağışlardan etkilenen bölgede 4,7 milyon kişi için tahliye emri veya önerisi de geçerliliğini koruyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #heyelan #toprak kayması #felaket #japonya
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